شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 تترات للنجمة «أنغام» بدراما الشاشة الفضية .. في يوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الأحد المطربة أنغام بيوم ميلادها، هي واحدة من أشهر المطربات الوطن العربي، بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الموسيقار محمد على سليمان، وساهم في تقديمها بالعديد من الحفلات والمناسبات، بدأت مشوارها بتقديم أغاني لمطربين مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وبدأت بعدها في تقديم أغنيات خاصة بها أبرزها الركن البعيد الهادئ، تميزت بصوت قوي، وقدرات خاصة على الغناء، إلى تقديم أغنيات باللهجة الخليجية، واستطاعت أيضا تحقيق نجاحاً فى غناء تترات المسلسلات بعدما قدمت أكثر من أغنية تتر لاقت نجاحاً كبيراً وننشر أبرز 5 منهم.

مسلسل حديث الصباح والمساء:

من أشهر تترات أنغام في الدراما المصرية بعام 2001، وهي من كلمات فؤاد حجاج، والألحان عمار الشريعي، والمسلسل يتضمن نخبة كبير من أبطال العمل من أبرزهما ليلى علوي، وأحمد خليل، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وأشرف زكى.. وغيرهما.

مسلسل العائلة:

قدمت أنغام تترالبداية والنهائية مسلسل مع الشاعر سيد حجاب، والموسيقار عمار الشريعي، والتي اشتهر في تقديم أعمال خاصة في فترة التسعينيات، هو من تأليف وحيد حامد، وإخراج اسماعيل عبد الحافظ، وبطولة محمود مرسى، وليلى علوي، وعبد المنعم مدبولي. وغيرهما.

مسلسل سر الأرض:

"الأرض نادت وقالت .. دا أنا جيد على اللى يدى..اديله طرحى وخيرى .. دي الغربة زادت وطالت..يا ولدى بينى وبينك"، كانت هذه إحدى كلمات تتر مسلسل "سر الأرض" الذى غنته المطربة أنغام، فى مطلع التسعينيات، ليصبح أول مسلسل تليفزيوني يوجه بالأساس للفلاحين ويهتم بشؤون الزراعة.

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مسلسل في غمضة عين:

قدمت أنغام تتر المسلسل عام 2013 بجانب مشاركتها في التمثيل مع داليا البحيري، وحمدي أحمد ورجاء الجداوي، من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

مسلسل الزنكلوني:

قدمت أنغام تترونهاية مسلسل الزنكلوني ، والعمل من ألحان والدها محمد على سليمان، وكلمات عزت الجندي، والمسلسل من بطولة محمد رضا، وأثار الحكيم، وسناء يونس، وهادي الجيار، ومن تأليف إبراهيم محمد على، وإخراج فايز حجاب.