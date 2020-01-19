بالفيديو: ابن سيرين عبد النور يلعب معها بوحشية وهي تصرخ من شدة الألم

نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو لها على حسابها الخاص في انستغرام تظهر وهي تلعب مع ابنها كريستيانو حيث يقوم هو بملامسة أنفها فتصدر صوتًا مضحكًا، إلا أن فجأة بدأ بضربها بقوّة على عينها ووجهها ويضغط بقسوة على أنفها، فتقوم هي بالصراخ من شدّة الألم بمحاولة إبعاد يديه عن وجهها.
الفيديو وبعد ساعات على نشره حصل على أكثر من مليون مشاهدة، إذ أرفقته سيرين بتعليقِ جاء فيه: "اه هيك بيلعبو الصبيان؟ دمرني لا وآخر شي بدو يقبعلي سني".
شاهدوه هنا:
وفي أحدث ظهرو لها، شاركت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرًا في حفل الإنطلاقة الجديدة لمنصة "شاهد"، وظهرت بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار باللون الأسود من تصميم المصمم العالمي نيكولا جبران.
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