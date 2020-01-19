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شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل متابعة التحقيق في مقتل سوري بمنزل الفنانة نانسي عجرم والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس المقبل 23 يناير الجاري ، عند الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة عجرم في محلة نيو سهيلة.حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.
يذكر أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر"
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