شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تنتهي من تصوير "الأخ الكبير" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة هبة مجدى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب بعد أسبوع، والذى يعرض حالياً على شاشة الـ cbc يومياً، حيث تجسد دورفتاة شعبية وهى شقيقة بطل العمل الفنان محمد رجب، الذى يقوم بدور"حربى" ويعمل سائق ويعيش بحى بولاق أبو العلا.

وينتمى مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.

ومن ناحية أخرى بدأت هبة مجدى تصوير مشاهد الأولى من مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبرى، وجمعت المشاهد بينها وبين محمد دياب الذى يشارك فى بطولة العمل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير.

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وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على تجهيز باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق، وهبة عبد الغنى وأخرون من النجوم، حيث أن شركة الإنتاج ترغب فى الانتهاء من التصوير بحد أقصى أواخر شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.