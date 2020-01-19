صور| يسرا على غلاف مجلة "SOUL" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تصدرت الفنانة يسرا غلاف مجلة "SOUL" العالمية، بإطلالات مختلفة. ونشر الحساب الرسمي لجروب الفنانة يسرا، عبر موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من جلسة التصوير التي خضعت لها. وظهرت الفنانة يسرا في الصور بفستانين من اللون الأسود، وسط الصحراء والطبيعة. وتستعد الفنانة يسرا لتخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "قارئة الفنجان"، المسلسل من تأليف أحمد عادل ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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