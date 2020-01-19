لقاء الخميسي في أحدث جلسة تصوير: "العودة لأسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت لقاء في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود، وبشعر قصير، وعلقت: "العودة لأسوان". وشاركت الفنانة لقاء الخميسي كضيفة شرف في فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، وقدمت أغنية الفيلم تحت عنوان "ما فيش مستحيل".

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