وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة لجمهوره، ومحبينه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وأعرب تركي عن حبه الشديد لجمهوره، قائلًا: أنا بحب الناس .. في صحة وخير وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه وبكره بحيل الله .. تهل التباشير من فضل ربي .. غيمة بعد غيمه. الله .. تهل التباشير من فضل ربي .. غيمة بعد غيمه. يجري المستشار تركي آل الشيخ عملية جراحية، دقيقة بإحدى الدول الأوروبية، وحرص تركي على عدم الكشف بطبيعتها، وذكرت مصادر مقربة بأن أوجاعه تمتد من رأسه حتى قدميه. Advertisements ويرافق تركي ويشرف على حالته الصحية طاقم طبي متاكمل من أوروبا وأمريكا. متاكمل من أوروبا وأمريكا. وأكدت المصادر بأن رئيس هيئة العامة للترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع بالقرب من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية. وألمحت مصادر مقربة إلى أن آل الشيخ، غادر المملكة مؤخرًا ليسافر إلى رحلة العلاج، ويرجع سبب التأخير في السفر انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وأستضافت المئات من ألمع نجوم الفن بالعالم العربي والغربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل دخوله غرفة العمليات .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.