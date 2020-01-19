شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من المسلسل الجديدSnowpiercer لـ شبكةTNT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكةTNT عن أول تريلر للمسلسل الجديدSnowpiercer، الذى سيصل إلى شاشات التليفزيون في 31 مايو المقبل، وسيتكون من 10حلقات متتالية، المسلسل يدورفي إطار خيال علمى، وتشويقى، ومسلسلSnowpiercer، من بطولة ديفيد ديجز، ميكي سومنر، شيلا فاند، إدو جولدبرج، لينا هال، أليسون رايت، آرون جلينان، أناليز باسو، سام أوتو، إيما أوليفر.

ويدور مسلسلSnowpiercer، بعد سبع سنوات من تحول العالم إلى أرض قاحلة متجمدة، تركز Snowpiercer على بقايا البشرية، التي تسكن قطارًا عملاقًا، والذى يتحرك دائمًا حول العالم، جنبا إلى الحرب الطبقية والظلم الاجتماعي وسياسة البقاء، اللذان موضع تساؤل في هذا التعديل التلفزيوني المثير للإعجاب، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وكانت قد أعلنت شبكةTNT، عن انضمام الممثل الأنجليزى شون بين إلى الموسم الثانى من مسلسل Snowpiercer، وذلك قبل عرض الموسم الأول، والمقرر له مطلع العام الجارى 2020.

وسيلعب "بين" دورًا في سلسلة سلسلة تي إن تي، ولكن إلى الآن لم يكشف أي معلومات عن دوره بعد.

يذكرأن الممثل الأنجليزى شون بين لعب دور نيد ستارك في الموسم الأول من المسلسل الأسطورىGame Of Thrones الذى بدأ عرضه في خلال عام 2011، ويعد من أشهرمسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبيرمن النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.