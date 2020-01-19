أصالة تتألق على المسرح الرئيسي للقرية العالمية

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت النجمة العربية أصالة نصري حفلاها الحاشد على المسرح الرئيسي للقرية العالمية في دبي بحضور آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في الحفل والعديد من الفعاليات الترفيهية، حيث قدمت مجموعة من أعمالها وسط تفاعل الحاضرين خاصةً مع أغنيتها الحديثة "أكتر" التي لاقت جماهيرية واسعة في دول الخليج والعالم العربي، بالإضافة لمجموعة أغان باللونين المصري والخليجي بينها "روّح وروح" و"بنت أكابر" وغيرها.



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