السقا يهنئ زوجته: "مبروك لأحلى ست في العالم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أحمد السقا زوجته مها الصغير، بعد اختيارها ضمن أهم الشخصيات في الوطن العربي، لمشاركتها وتكريمها بالجائزة الدولية للتميز، باعتماد باريس في المؤتمر الدولي السنوي للتميز والجودة، حسبما أعلن.
ونشر السقا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك لأحلى ست في العالم ربنا يخليكي ليا".
وتفاعل مع المنشور عدد من الفنانين بينهم فريال يوسف، التي كتبت: "ربنا يبارك لكم، ومبروك لمها"، فيما كتبت الفنانة غادة عبدالرازق: "يارب يبعد عنكم أي شر حبيبي أنت وولادك ومراتك وأهلك كلهم، أنت إنسان جميل ومحترم وأخلاق وبتاع ربنا، كلنا بنحبك يا أجمل ممثل وإنسان فى الدنيا".
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