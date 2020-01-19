ماجي بو غضن بـ"لوك جديد" استعدادا لمسلسل أولاد آدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة ماجي بو غصن جمهورها بصورة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، ظهرت فيها بـ"لوك جديد"، استعدادا لتصوير مسلسل "أولاد آدم".
وظهرت بو غصن في الصورة بشعر قصير كيرلي، وعلقت: "نيو لوك الشخصية الجديدة، القاضية دايما، أولاد آدم".
مسلسل "أولاد آدم" بطولة ماجي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ، ومن تأليف رامي كوسا، وإخراج المخرج الليث حجو.
وكان آخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن مسلسل "بروفا"، المسلسل بطولة أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داود، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي.
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