ذا فويس كيدز بالفيديو: لجنة التحكيم في مأزق وعاصي الحلاني يحصل على فرصة الفوز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 04:41 صباحاً - شهدت الحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس من الموسم الثالث لبرنامج ذا فويس كيدز، استمرارا لظهور المواهب الطربية من الطفال وبخاصة الطفل محمد إبراهيم الذي قدم أغنية "مستحيل" للفنانة الرالحة وردة باقتدار يفوق عمره، بينما وضعت هايدي لجنة التحكيم في مأزق بعدما تجاهلها الثلاثي نانسي وعاصي وحماقي رغم اختيارهم لمواهب أقل منها في قوة الصوت وحلاوته.

عاصي الحلاني هل حسم اللقب مبكرا؟

الموهبة الأولى كانت محمد نادر من مصر وأقنع نانسي بالالتفات إليه أولا وبعدها حماقى وعاصي الحلاني، واختار نادر العبور إلى مرحلة المواجهة ضمن فريق حماقي.

شفيق حميدي من الجزائر لم يحصل إلا على التفاتة محمد حماقي لينضم إلى فريقه مباشرة، وهو ما تكرر مع هنا سليم من مصر حيث التف لها عاصي الحلاني في اللحظة الأخيرة.

نانسي عجرم وجدت ضالتها في الموهبة السعودية مروان عبد الله الذي قرر الانضمام لفريقها رغم الحاح حماقى وعاصى.

الطفلة سارة الحاج أثبتت أنه لا يأس مع الحياة وتقدمت لمرحلة الصوت وبس للمرة الثانية بعدما خاضت التجربة في الموسم الأول، والتف لها حماقي فقط لتحقق حلمها، وأضاف حماقي إلى فريقه الموهبة شوقى عبد الغنى من مصر بعد صراع مع عاصي الحلاني.

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الطفلة هايدي محمد من مصر قدمت رائعة أم كلثوم هذه ليلتي وأبهرت كل من شاهد الحلقة إلا لجنة التحكيم حيث تجاهلها الثلاثي عاصي ونانسي وحماقي، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في قدرتة اللجنة على اختيار الأصوات الجيدة مع تلميح بان الحلقة نفسها شهدت صراعا بين المدربين على ضم أصوات أقل فنيا.

محمد إبراهيم من لبنان ومقيم بالسعودية كان مفاجاة الحلقة الثالثة، فبعد 10 ثواني فقط التف له أعضاء لجنة التحكيم بالكامل، وكادت نانسي أن تبكي بسبب حساسية صوته وهو يقدم أغنية "مستحيل" للراحلة وردة، واختار محمد أن يشق طريقه في المنافسة ضمن فريق عاصي الحلاني الذي صرح بأنه ضمن الفوز باللقب بعد ضم محمد إلى فريقه.

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