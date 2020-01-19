تفاصيل ألبوم ريانا الجديد قبل طرحه في 2020

كشفت الفنانة العالمية ريانا عن ألبومها الجديد، والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. ويحمل الألبوم أسم R9، ويرجع تسميته من أول حرب لأسم ريانا، والرقم هو تسلسل ترتيب الألبوم، والذي يعد التاسع في المسيرة الفنية للفنانة العالمية ريانا. والذي يعد التاسع في المسيرة الفنية للفنانة العالمية ريانا. ويضم ألبوم R9، على باقة لامعة من الأغاني، ومن بينها: Lock and Key، Only Fun، Freeze It، Phatty، The Only One Who Knows، Break Up to Make Up، Mayday. One Who Knows، Break Up to Make Up، Mayday. يذكر أن الفنانة العالمية ريانا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان Anti، ويضم الألبوم على 13 أغنية، وأبرزهم: Consideration، James Joint، Kiss It Better، Work، Needed Me، Never Ending، Love on the Brain، Higher، Close to You، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق العالمية، والمتاجر الإلكترونية. Advertisements

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