عبده الأمير يزيح الستار عن طريق الأمان

كشف الفنان عبده الأمير عن أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم طريق الأمان، والمقرر طرحها يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ومن المقرر أن يشاركه في الغناء فرقة الأصدقاء.

يذكر أن الفنان عبده الأمير قدم العديد من الحفلات

الغنائية، بمحافظة القاهرة والسويس، كما لاقت الحفلات نجاحًا كبيرًا، كما طرح العديد من الأغاني الوطنية، والتي نالت إعجاب الكثيرين، منذ طرحها منها: أغنية عمار يا مصر، وذلك لتنشيط السياحة الداخلية لجمهورية مصر العربية.

وقدم عبده أيضًا أغنية بعنوان السلام يعني

الأمان، والتي قدمها لأول مرة في احتفالية بالمتحف المصري، بالإضافة إلى أوبريت، والذي حمل أسم دعوة للخير.

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جدير بالذكر أن تم تكريم الفنان عبده الأمير من قبل وزارة الشباب والرياضة، ضمن ماراثون زايد الخيري، وذلك بمناسبة أغنيته الجديدة إيد في إيدك، والتي تم طرحها مؤخرًا.

وتم تكريمه أيضًا من سفارة الكويت عن أغنيته، والتي تحمل أسم أمة محمد، والتي لاقت رواجًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.