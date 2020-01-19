أصالة تحيي حفلًا غنائيًا بعيد الحب في العاصمة الإدارية الجديدة

تحيي النجمة أصالة حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس الموافق 13 من شهر فبراير المقبل، على مسرح فندق الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمناسبة عيد الحب.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في المساء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 1000 جنيهًا، و 1500 جنيهًا،
يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان في قربك، ويضم الألبوم على 10 أغاني، من بينها: جابوا سيرته، جدًّا جدًّا، حاجة ماتخصكش، حيطة سد، سابوك، يوم يومين، كما حققَّ الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية.
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