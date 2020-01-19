قبل عرضه.. تفاصيل فيلم دماغ شيطان

يعرض الفيلم الجديد، والذي يحمل أسم دماغ شيطان، ومن المقرر عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يناير الجاري.

وفيلم دماغ شيطان تدور فكرته حول أسرة يقع لها حادث أليم، يدفعها إلى الدخول في صراع كبير بين أفرادها، بسبب

تورطهم في جريمة، وذلك في إطار درامي ممزوج بالأكشن والإثارة.

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والفيلم من تأليف عمرو الدالي، وإخراج، كريم إسماعيل، وبطولة كل من باسم سمرة، رانيا يوسف، عمرو عابد، سلوى خطاب، نادية خيري، أشرف طلبة، ياسر الزنكلوني، علي شوقي، أسامة عبدالله، وليد فواز.