اليوم.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

يستقبل الفنان حسام داغر، وشقيقه المخرج أحمد داغر، العزاء في والدتهما، اليوم الأحد، في مسجد الشرطة، بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وكان الفنان حسام داغر، دخل في حالة من البكاء الشديد في أثناء خروج جنازة والدته، عقب صلاة ظهر من المجمع الإسلامي بمدينة

الشيخ زايد.

شارك في تشييع الجثمان عدد من الفنانين أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية و"أس أس" محمد أسامة نجم مسرح مصر، وحمزة العيلي، ومحمد شاهين، وإسلام إبراهيم.