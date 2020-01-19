انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي حسن جميل

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بعد قصة حب دامت لأكثر من ثلاث سنوات، انفصلت النجمة العالمية ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل.
ووفقاً لصحيفة "ويكلي ويك"، فأن المغنية العالمية صاحبة الـ 31 عاماً، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة، وعادت مرة آخرى سيدة عازبة، بعد ان اقتربت من الزواج رسمياً بحسب تصريحاتها السابقة بتخططيها لإتمام مراسم الزفاف.
وأكدت الصحيفة في تقريرها وفقاً لمصار مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ، بدون ذكر ان أسباب او خلافات بينهما، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال الذي لم يؤثر عليها بالسلب.
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