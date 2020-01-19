شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص خليجية

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 03:53 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بإطلالة خليجية وذلك عبر حسابها على انتسغرام. وارتدت فيفي عبده عباءة مطرزة وقدمت وصلة رقص خليجية على انغام اغنية “غيرك فلا” للفنان ماجد المهندس. وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “قشطات عسلات فلات من مصر ام الدنيا الرقصة دي علي اغنية غيرك فلا غناء الفنان ماجد المهندس و كلمات سمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي و الحان احمد الهرمي عجبتني كلماتها جداً انا بحب الاغاني اللي بتتغزل في المرأة بحبكم اوي خمسة مواه”.

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