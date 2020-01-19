مفاجأة تجمع نادية الجندي ونبيلة عبيد في رمضان.. تعرف على التفاصيل!

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 03:53 صباحاً - تستعد الفنانتين المصريتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، لمفاجأة الجمهور بعمل درامى ضخم خلال شهر رمضان المقبل.
وقد أصبحت النجمتان القديرتان على مشارف انطلاق رحلة تصوير مسلسل “نساء من ذهب”، ليكون هذا المسلسل هو الأول الذى يجمعهما فى عمل واحد خلال رحلتهما الفنية الكبيرة المليئة بالأعمال السينمائية والدرامية المتميزة والمحفورة فى ذاكرة الجمهور مهما مر عليها من سنوات.
ويعيد مسلسل “نساء من ذهب” – الذى يبدأ تصويره 20 يناير الجارى ما بين بيروت وبعض الدول الأوروبية، على أن يعرض فى رمضان 2020.
ويعيد “نساء من ذهب” نادية الجندى لأضواء الكاميرات بعد غياب 4 سنوات، كما تعود من خلاله أيضًا نبيلة عبيد للساحة الفنية بعد فترة ابتعاد امتدت لـ8 سنوات.
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