كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو طريف لها مع طفلها “كريستيانو”، وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت سيرين عبد النور في الفيديو وهى تلعب مع كريستيانو الذي كان يحاول أن يضع أصبعه فى انفها، وعينيها. وعلقت سيرين على الفيديو قائلة :”اه هيك بيلعبو الصبيان ؟ دمرني لا وآخر شي بدو يقبعلي سني”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور في مقطع طريف مع طفلها كريستيانو.. شاهد ماذا فعل بها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.