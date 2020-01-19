القاهرة - لايف ستايل
فاجأ الجمهور السعودى الفنانة انغام بالاحتفال بعيد ميلادها، الذي من المقرر غدا الاحد، على هامش حفلها الذى يقام حاليا بالمملكة. وأجرت الفنانة أنغام، البروفات النهائية استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات سلسلة حفلات "ليالي القصيم".
وقدمت أنغام عددا من أغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا" منها "هدنة"، و"بقول نسياك"، وغيرها بجانب عدد من أبرز أغانيها المختلفة.
يذكر أن الفنانة أنغام، احيت مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وسط حضور جماهيري ضخم.
وعلى جانب آخر بدأت أنغام، التحضير لأغاني ألبومها القادم منذ فترة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الجديد "حالة خاصة جدًا" حيث حصلت على العديد من التكريمات والجوائز خلال الفترة الماضية.
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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يحضر مفاجأة سارة لـ أنغام خلال حفلها بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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