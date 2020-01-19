السقا يهنئ زوجته بعد تكريمها في مؤتمر التميز والجودة

حرص أحمد السقا، على تهنئة زوجته الإعلامية مها الصغير لاختيارها ضمن أهم الشخصيات في الوطن العربي في المؤتمر الدولي السنوي للتميز والجودة International Excellence Award.

ونشر أحمد السقا، صورة له برفقة زوجته الإعلامية مها الصغير، عبر حسابه على انستجرام، لتهنئتها بالتكريم، وكتب: "مبروك لأحلى ست في العالم ربنا يخليكي ليا ❤️".

وأقيم أمس السبت المؤتمر الدولي للتميز والجودة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكرمت إدارة المهرجان أحمد السقا وزوجته عن تميزهم في أعمالهما الفنية والإعلامية.

وينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

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فيلم العنكبوت بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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