نشوى مصطفى تؤكد أنها سعيدة بنجاح "عطل فني" الذي يُعرض في موسم الرياض

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها، لنجاح العرض المسرحي"عطل فني" والذي يعرض ضمن موسم الرياض، وقالت: "الحمد لله عرضنا 5 أيام، ومديناه يومين آخرين، وهذا يدل على نجاح العمل، ونحن سعداء بردود الفعل المرضية لنا جميعا، وقد انتهزت فرصة تواجدي في الرياض وأديت مناسك العمرة".

مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، ومن إخراج أوتاكا.

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