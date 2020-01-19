نانسي عجرم تؤكد أن خجلها هو سبب أزمتها في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"

تزامنا مع انطلاق الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها "تجربة غاية في المتعة، ويوم بعد يوم يزيد ارتباطي وتعلقى بها، ولكنها تجربة صعبة أيضًا، خاصة مع الأطفال، فأنا بطبعى خجولة ولا أحب أن أتسبب في جرح أحد، وبدا ذلك ظاهرًا من خلال تعاملى مع المواهب الشابة".

وأضافت نانسي عجرم قائلة: "كنت أبحث عن الكلمات المناسبة لإبداء رأيي في الأطفال، خاصة إذا كان بالرفض، وهذا الأمر أصعب بشكل كبير خلال التعامل مع الأطفال كونهم حساسين للغاية، ويجب البحث بدقة عن طريقة مناسبة لهم وتوصيل الهدف من المسابقة والشروط المناسبة لها، دون تحطيم حلمه أو فقده الثقة بنفسه، ولكن بجميع الأحوال التعامل مع الأطفال يشكل متعة كبيرة تفرض بهجة ومرح طيلة أجواء البرنامج".

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