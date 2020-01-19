شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ"كريم" الحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان من أستراليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، أدعو من خلاله أنه لحفيد الفنان الكبير الراحل شكرى سرحان، وهو يدعى "كريم"، ويمكث فى أستراليا.

وظهر في مقطع الفيديو "كريم"، الذى يعد الحفيد الأول للفنان الراحل، وهو نجل السفير يحيى شكرى سرحان، الذى يمكث فى أستراليا منذ فترة طويلة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله "كريم" عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد أن ألتقط أحد المستخدمين الفيديو في أستراليا لـ"كريم"، الذى يقول فيه أنه الحفيد الأول للراحل شكرى سرحان، وأنه ولد داخل أستراليا.

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رحل شكري سرحان فى 13 مارس عام 1997، وهو أحد أهم ممثلى السينما العربية التى أنجبتهم على مدار تاريخها، حيث استطاع أن يعبر بصدق ونجاح عن شخصية الرجل الشرقى البسيط وابن البلد الحقيقى فى العديد من الأفلام مثل دور "أبو العلا" فى فيلم "الزوجة الثانية"، لذلك كان أكثر الفنانين أحقية بـلقب "فتى الشاشة".



كريم يحي شكري سرحان

ولد شكرى سرحان فى قرية الغار بمحافظة الشرقية عام 1925 وهو الأخ الأصغر للفنان محسن سرحان، وسامى سرحان، وهو من مشاهير برج الحوت، انتقل فى شبابه إلى حى الحلمية بالقاهرة، وتخرج من المعهد العالى للتمثيل عام 1947 وهى نفس الدفعه التى تخرج فيها الفنان عمر الحريرى، وحاول فى بداية مشواره الارتباط بالفنانة سميحة أيوب لكن عائلتها رفضت.

تزوج سرحان فى عام 1952 من الراقصة المعتزلة هيرمين، ولكن لم يستمر زواجهما أكثر من عامين وتزوج بعد ذلك من السيدة ناريمان عباس التى أنجب منها ولدين هما صلاح ويحيى، و ظهر لأول مرة على شاشة السينما عام 1945 فى فيلم "جنة ونار" ثم عام 1948 فى فيلم "نادية"وفى عام 1949 رشحه المخرج "حسين فوزى" للاشتراك مع الفنانة نعيمة عاكف" فى فيلم "لهاليبو".