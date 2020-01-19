شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يدعو للتفاؤل فى رسالة جديدة عبر انستجرام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم العالمى من أصول مصرية مينا مسعود، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، موجهاً رسالة يدعو فيها جمهوره للتفاؤل قائلاً "لا تقلق بشأن شىء ما، لأن كل شىء صغير سيبقى على ما يرام فى النهاية".

وعرض مينا مسعود، منذ أيام، فيديو مدته دقيقتين يخلص فيه أبرز النجاحات له خلال العام الفائت 2019، والتى كان أبرزها نجاح فيلم علاء الدين الذى وصلت إيراداته إلى 874 مليون دولار أمريكى، ووجه الشكر لجمهوره على هذا العام.

وحقق فيلم Aladdin أو علاء الدين إيرادات فى شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 874 ملايين دولار أمريكى حول العالم، ليسجل الأعلى إيرادًا فى تاريخ ويل سميث السينمائى، وهو ما دفع النجم الكبير لتوجيه كلمة شكر لكل جمهوره فى أنحاء العالم بكل اللغات، حيث قال شكرًا باللغة العربية والروسية والفرنسية وغيرها من اللغات.

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الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ183 مليون دولار.



مينا مسعود

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.

تدور أحداث الفيلم عن علاء الدين طفل شوارع يعيش فى مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، ليصادف فى المدينة الأميرة ياسمين ويحبها، ويذهب إلى السجن ويتورط فى مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر" بمساعدة مصباح غامض.