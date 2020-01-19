شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب ومى فاروق وأسماء لرزق يشاركون فى ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المايسترو سليم سحاب لإحياء حفل غنائى بذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 31 يناير، فى الساعة الثامنة مساء، بمشاركة عدد من المطربات وهن مى فاروق، وعفاف رضا، والمغربية أسماء لرزق، بمصاحبة العازفين صولوا تشلو محمد إسماعيل.

وأكد المايسترو سليم سحاب، لـ"الخليج 365"، أن برنامج الحفل يشهد تقديم عدد من أجمل أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، ووعد بأنه سيظهر بشكل جديد غير تقليدى، ومن أبرزها "أنت الحب"،" أنت عمري"،"الحب كله"، "حب ايه"،"لسه فاكر". وغيرها، واتمنى الحفل تنال إعجاب جمهور.

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نشأت أم كلثوم فى أسرة متواضعة الحال فى طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية فى 31 ديسمبر عام 1908، وأن كانت بعض الأقاويل تقول ان سنة الميلاد 1898، اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى حرص والدها على تعليمها فى الكتاب وحفظت القرآن الكريم.

وكان والدها يعمل منشد ويعلم أخاها الغناء فيذهب معه فى الاحتفالات فسمعتهم ام كلثوم، وغنت لأبيها ما تعلمته فأعجب الأب بصوت ابنته وجعلها تشاركهم فى العمل، ليبدأ مشوارها الفنى فى سن الثانية عشر بإتقان فن الإنشاد وتحى الاحتفالات وهى مرتدية ملابس الصبيان والعقال.

يذكر أن مي فاروق شاركت مؤخرا في حفلات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مي فاروق حاليًا واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات.