شاهد.. طفلة تقلد دلع نانسي عجرم في “أخاصمك آه”

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 02:57 صباحاً - كشفت الطفلة هنا سليم، احدى متسابقات برنامج The Voice Kids، وردا على سؤال من محمد حماقي عن مواهبها المتعددة، سواء في الغناء أو الرقص أو التمثيل أو التقليد.

وبعد طلب عاصي الحلاني منها، قامت الطفلة بتقليد نانسي في أغنية “أخاصمك آه”، في رقصها وحركاتها ودلعها، الأمر الذي أثار ضحك لجنة التحكيم بشدة، لا سيما نانسي عجرم والتي تفاعلت معها.

يشار إلى أنه بدأ الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids يوم السبت، الرابع من يناير الجاري.