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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أبدت الممثلة الهندية كاترينا كايف رفضها مشاركة الممثل الشاب رانبير كابور أي عمل فني آخر، بعد عرض فيلمهما المشترك Jagga Jasoos. وذلك على اثر العصف بعلاقتهما العاطفية المنتهية.
في مقابلة صحيفة كشفت نجمة Tiger Zinda Hai، أنها لا تستطيع الانضمام إلى رانبير بسبب تلك الكيمياء التي بدأت تفتقدها بحضوره، داخل الشاشة وخارجها.
عند سؤالها عما إذا كانت تتوقع فيلمًا آخر مع كابور، أوضحت كايف: “من الصعب جدًا. أصبح لدى الناس الآن دليل على أنه شخص جرب واختبارًا كبيرًا، لقد أشار رانبير أيضًا إلىّ إلى عدم العمل على معي بأي فيلم لن يحدث مرة أخرى أبدا”.
فيما تنتظر الصحافة الفنية ردًا من كابور الذي رفض التفاعل مشيرًا إلى ضيق الوقت كما يذكر مصادر مطلعة من داخل الوسط الفني أيضًا أن التعاون بين الاثنين أمر غير مرجح.
كذلك أيضا كشف أحد المخرجين المقربين من كلا النجمين أن علاقة كايف وكابور أصبحت مغلقة تماما ومن الصعب أن تعود بأي شكل من الأشكال خلال السنوات القليلة المقبلة.
تعاونت كاترينا ورانبير في السابق مع دراما Ajab Prem Ki Gazab Kahani الذي عرض عام 2009، والإثارة السياسية لبراكاش جها، Raajneeti عام 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر كاترينا كايف عن العمل مع رانبير كابور: لن يحدث ذلك مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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