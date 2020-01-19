شاروخان: أشتري كل شيء أونلاين عدا الملابس الداخلية

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
كشف شاروخان عن العديد من الأحداث في حفل الترحيب الذي نظمه الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، الموجود حاليًا في الهند.
وقال نجم بوليوود الكبير، الذي انضم إلى جيف بيزوس على خشبة المسرح في مومباي الجمعة 17 يناير، أنه حصل على جميع كتبه من خلال أمازون، كما أن يتسوق بقالته عبر الإنترنت أيضًا.
الممثل المعروف بخفة ظله خلال تواجده بالأحداث العامة، قام بمداعبة صديقه الملياردير، الذي جاء في شكل “اعتراف”، أنه لا يزال “غير مرتاح” لفكرة طلب هذا الشيء عبر الإنترنت، “على الرغم من أنني أقوم بطلب جميع الخدمات من خلال التسوق في امازون، سواء من محلات البقالة وغيرها، لكنني ما زلت غير مرتاح في تسوق الملابس الداخلية عبر الإنترنت”.
مع استضافة شاروخان للحدث، يتوقع الجمهور الموجود المزيد من هذه اللحظات المرحة. عندما كان على خشبة المسرح مع جيف بيزوس، جعل شاروخ الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يدخل في حالة من الضحك المتواصل.
في الماضي، استضاف شاروخان ضيوفًا دوليين مثل براد بيت والمدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك والمطرب دوا ليبا ودي جي ديبلو، المضيف ديفيد ليترمان وآخرون في مومباي.
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