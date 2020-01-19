إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إيمان العاصي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “ريتاج”، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جمعتها بابنتها من مناسبات مختلفة.

إيمان وجهت رسالة تهنئة لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيها: “النهارده بعد الساعه ١٢ باليل بنتي هتكمل ٩ سنين أحلي ٩ سنين في عمري مش فاكره حياتي قبلها كانت عامله ازاي”.

وأضافت: “هي الحاجه الوحيدة الحقيقة في حياتي اختي وبنتي وصاحبتي وأمي احن إنسانه عليا كل سنة وانتي طيبة يا عمري بحبك يا احلي حاجه في حياتي”.

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يذكر أن الفنانة المصرية إيمان العاصي كانت قد تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل الأعمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.

الفنانة الشابة اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكنها تخلت عن الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى.

إيمان شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

ويعرض لإيمان العاصي حاليا مسلسل “بخد الإيد”، وهو من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد حاتم، وميرنا نور الدين، ومن إخراج المخرجة شيرين عادل.