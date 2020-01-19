ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بعيد ميلاد ابنها “خالد”، بحضور عدد من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور الفنان محمود حميدة، والفنان حسين فهمي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة نيللي كريم، والفنان هاني رمزي، والفنانة هند صبري، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمنتج جمال العدل.

وظهر مقطع فيديو لليلى وهي تغني أغاني عيد الميلاد لابنها بمشاركة حضور الحفل، قبل أن يقوم خالد بإطفاء شموع التورتة وسط تهنئة الجميع له بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا مع نجلها الشاب خالد علوي، حيث وافق عيد ميلادها يوم 4 يناير.

ليلى شاركت محبيها في فيديو من الحفل الذي أقيم بالمنزل، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يارب نحتفل دايماً مع بعض».

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خالد فاجأ ليلى علوي بقالب من التورتة، وغنى مع والدته بهذه المناسبة، وبدت الفنانة سعيدة، وتلقت عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها الذي هنأها بهذه المناسبة عبر حسابها الخاص.

وليلى علوي من مواليد 4 يناير عام 1962، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 58، وهي واحدة من جميلات السينما، وقدمت في الثمانينات أعمال مهمة ومنها: «غرام الأفاعي، تفاحة، يا مهلبية يا، خرج ولم يعد»، وغيرها.

ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو العمل الذي تعود به للسينما منذ آخر أعمالها «الماء والخضرة والوجه الحسن».

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم الجديد دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف لمتطرفين دينيا يستخدمون الدين من أجل تحقيق أهدافهم.