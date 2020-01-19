صور تثير الجدل حول ارتباط منة عرفة بأحد نجوم مواقع التواصل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء عن ارتباط الفنانة المصرية الشابة منة عرفة باليوتيوبر الشهير علي غزلان، وذلك بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة.

غزلان نشر مؤخرا صورة جمعته بمنة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلّق قائلا: ”أفضل شيء حدث لي على الإطلاق”، وهو ما اد الشكوك حول ارتباطهما.

فيما حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل، حيث علقت على الصورة بقولها “مبروك”، في تهنئة منها لهما على الارتباط، فتوالت تهنئات الجمهور في التعليقات.

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وكانت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة قد صرحت مؤخرا أنها تعيش قصة حب، ورفضت أن تذكر أي تفاصيل عن شخصية حبيبها.

الفنانة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة شائعات عن زواجها وإنجابها، ولكنها نفت هذه الشائعة، وكان السبب في ظهور هذه الشائعة هو حديثها عن دورها في مسلسل «رجل و6 ستات»، حيث بدأت بطفلة ثم شابة متزوجة ولديها طفل، فظن الجمهور أنها تتحدث عن حياتها.

يذكر أن جمهور منة عرفة قد انتقدوها في الآونة الأخيرة بسبب طلاتها التي أصبحت أكثر جرأة، حيث مازال الجمهور ينظر لها على أنها طفلة، رغم أنها أصبحت في العشرين من عمرها.

ردت منة على اتهامها بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة، حيث أكدت أنها لا تتعمد ذلك، وأن غالبية الصور التي نشرت لها كانت من جلسات تصوير تابعة لمجلات، التي تكون صاحبة قرار إظهارها بشكل معين.