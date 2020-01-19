غادة عادل بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتت الفنانة المصرية غادة عادل الأنظار إليها أثناء حضورها احتفالية انطلاق منصة شاهد . نت بشكلها الجديد في الإمارات العربية المتحدة.

غادة اختارت لها فستان أسود مكشوف من على الصدر، والبطن قليلا، والتقطت عدد من الصور مع الفنان محمد فراج وأحمد داوود، والسيناريست تامر حبيب.

الحفل حضرته أيضا الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري، والمخرج طارق العريان، في أول ظهور له بعد طلاقه من الفنانة أصالة.

غادة عادل تنشغل في تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي “الخطة العامية”، الذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم.

Advertisements

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

غادة عادل انفصلت مؤخرا عن زوجها مجدي الهواري بعد زواج استمر لأكثر من 15 عام، وأنجبت خلالها أبنائها الخمسة.

الفنانة المصرية ظلت لشهور تخفي خبر انفصالها، ولكنها في النهاية كشفت الحقيقة، وقالت إنها كانت تتكتم على الخبر احتراما لرغبة والد أبنائها.

يذكر أن غادة عادل، غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجيل عرض مسلسلها “مملكة إبليس».

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.