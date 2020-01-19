20 century Fox تتخلى عن اسمها لصالح "ديزني"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتخلى استديوهات “فوكس القرن العشرين” السينمائية الأميركية، عن اسمها الشهير الذي رافق العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة بينها "حرب النجوم". وذلك تبعاَ للقرار الذي اتخذته شركة "ديزني" التي اشترت شركة "فوكس" وأصول لها، في العام الماضي 2019، ما يعني أن شركة “ديزني” التي تأسست في العام 1923، ستضم استوديوهات “20century Fox” السينمائية إلى استوديوهاتها، وهما تمثلان معا 40% من عائدات التذاكر الأميركية.

وأشارت مجلة "The Hollywood reporter" الأميركية أن قيمة هذه الصفقة خرافية، وبلغت 71 مليار دولار. فيما ستحمل الاستديوهات اسماً جديداً هو “استديوهات القرن العشرين 20 century Studios”، بعد الاستغناء عن اسم "فوكس(Fox)"، بينما ستحمل شركتها لإنتاج الأفلام المستقلة والمعروفة بـ "Fox search light" اسماً جديداً هو "Search light pictures"