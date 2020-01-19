شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الرحمن، نجل المطربة أنغام، على تهنئة والدته بعيد ميلادها الموافق اليوم 19 يناير، ونشر مجموعة صور لهما من الذكريات، ووجه لها بعض الكلمات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وقال "كل سنة وانتى طيبة يا ملكة نفسك، بحبك من هنا للقمر والعودة".

وعلى سياق متصل، احتفل عدد من جمهور الفنانة أنغام بالمملكة العربية السعودية بعيد ميلادها، حيث حرص بعض من جمهورها على تقديم تورتة عيد الميلاد إليها على هامش حفلها الغنائى الذى أحيته مساء الجمعة فى مدينة القصيم السعودية على استاد الملك عبد الله، وذلك ضمن فعاليات "ليالى القصيم"، واطفأت أنغام شمعة تورتة عيد الميلاد حسب ما ظهر في مقطع فيديو تداولته صفحات معجبى أنغام على موقع إنستجرام، فيما يحل عيد ميلاد أنغام، اليوم الأحد.

Advertisements

يأتى هذا فيما أحيت أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة القصيم، والذى شاركها فيه الفنان خالد عبد الرحمن، بينما انطلق، الأربعاء، حفلات "ليالى القصيم" على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربى.

ويذكر أن الفنانة أنغام، تألقت فى حفلها الذى أقيم أول يناير الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية، مع النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى وسط ديكورات حفل سمرات شتاء الرياض الذى تميز بالأسلوب السعودى.

ووجهت أنغام رسالتها للجمهور السعودي، بعد انتهاء حفلتها ضمن موسم الرياض، ونشرت مجموعة من الصور للحفل، عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت قائلة: "سعيدة أن أول حفلاتى بالعام الجديد كانت مع جمهورى الغالى فى الرياض، حفل مهرجان العود، موسم الرياض".