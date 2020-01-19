شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجد القاسم ينتهي من تصوير "يا عسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الفنان مجد القاسم من تصوير احدث أغنياته والتي تحمل عنوان "يا عسل " يقدم "مجد "في هذة الاغنيه لونا جديدا عليه في الغناء .

ومن كلمات الأغنية "العسل هو اللى زيك. مش أنت اللى زى العسل. والقمر ضيه أصله ضيك. يشوفك يقول ده القمر وصل".

الاغنيه من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد تم التصوير بمنطقة ادرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ تحت إدارة المخرج ومدير التصوير دكتور ميدو بارون وإشراف عام ياسر السجيني وسيتم إذاعة الاغنيه علي جميع الشاشات خلال أيام فور الانتهاء من المونتاج و بالتزامن مع بداية اجازة نصف العام الدارسي.

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يتعاون مجد فى هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن مجد على نجاح الألبوم، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة، ويتضمن إلى 10 أغنيات، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأحيا مجد مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد النوادى الكبرى بالدقى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.