شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب فاشلة وبروس لى.. 3 مرات تصدر أحمد العوضى بها التريند قبل ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صور الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية أثناء احتفالها أمس بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وذلك بعدما تكهن الكثيرين بارتباط الثنائى.

وهو الأمر الذى جعل الفنان أحمد العوضى يتصدر التريند طوال الساعات الماضية بسبب تساؤل قطاع كبير حول حقيقة الأمر وعما إذا كانت الصورة ناتجة عن مجرد صداقة أم أنها بالفعل علاقة حب دخلها العوضى وياسمين عبد العزيز بعدما شاركا معاً خلال مسلسل "لآخر نفس" الذى عرض فى مارثون سباق رمضان الماضى.





تصدر احمد العوضي للتريند لم يكن المرة الأولي الذي يستحوذ فيها علي التريند حيث سبق واستحوذ عليه في أكثر من مناسبة نتعرض لثلاثة منها خلال السطور التالية.

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أثناء حلول أحمد العوضي ضيفاً علي برنامج معكم مع الإعلامية مني الشاذلي كشف عن علاقة حب سبق وعاشها في السابق، وفشل في استمرارها بسبب عصبيته التي لم تتحملها محبوبته وقتها، وذلك بالتزامن مع محاولاته تحقيق حلمه في التمثيل، ليقررا الانفصال وقتها ويعمل على تحقيق حلمه ثم يجتهد أكثر.

كما أكد خلال الفيديو أن تلك المرأة هى صاحبة الفضل عليه فى المقام الأول لما وصل إليه، مؤكداً أن القصة الذى عاشها يعتبرها ملهمة للغاية.

نجح أحمد العوضي في خطف الأنظار أثناء سباق رمضان الماضي بفضل شخصية "بروس لى" الذى لعبها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وقتها تصدر التريند فى أكثر من مناسبة بأكثر من جملة أداها خلال الأحداث أبرزها: "لأجل الواد الغلبان".

من أبرز أدوار العوضى التي شهدت تألقاً كبيراً من جانبه، دوره في الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، والذى حقق ردود أفعال واسعة خاصة بعد مشهد اكتشافه خيانة زوجته له مع أقرب أصدقاءه، ليتصدر التريند.