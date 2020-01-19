شكرا لقرائتكم خبر عن 109 مليون دولار إيرادات فيلم إيما واتسون Little Women منذ طرحه ديسمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Little Women، إلى 109 مليون و 975 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه في 25 ديسمبرمن العام الماضى بدور العرض السينمائية حول العالم، وكان قد حقق الفيلم الذى يدورفى إطار دراما إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكى فى الإفتتاحية الأولي لعرضه داخل أمريكا الشمالية، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

فيلم Little Women مقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868

وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

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يذكر أن شركة Columbia Picturesقررت عرض فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير من العام الجارى، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط.

فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.