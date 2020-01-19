شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة السورية، أصالة نصرى، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، رداً على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها فى القرية العالمية بمدينة دبى الإماراتية.

وقالت أصالة رداً على السؤال الذى نقله برنامج The Insider بالعربى، "ما عندى مشاكل مع حد، ما عندى مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة فى شغلى، ومع أولادى وأصدقائى، ما عندى مشاكل مع أحد".

يأتى هذا، بعد الفيديو المتداول مؤخراً للفنانة أصالة داخل إحدى السيارات، وهى تغنى أغنية "حالة خاصة جداً" للفنانة أنغام.

وأشعلت أصالة حفلها أمس، المسرح الرئيسى فى القرية العالمية بمدينة دبى بالإمارات، ضمن حفلات القرية العالمية.

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وأحيت أصالة، الخميس الماضى، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التى تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، وتضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

وكانت حفلات "القرية العالمية" قد استقبلت مؤخرًا المطرب العراقى محمود التركى، الذى حقق حضورا مميزا من خلال أغنية "تعال تعال"، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير فى "القرية العالمية"، وفى الحفل قدم التركى جديده وقديمه من الأغانى العراقية المحببة.

ومن المقرر أن يشارك الثنائى أصالة وأنغام فى حفلات هلا فبراير بالكويت، المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل، حيث تضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

وتحى النجمة أصالة نصرى، حفلها ضمن حفلات هلا فبراير يوم 7 فبراير المقبل، وسيشاركها المطرب ماجد المهندس فى الحفل، ومن المقرر أن تغنى أصالة عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربى، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.