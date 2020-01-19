شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يتراقص على أغنية محمد رمضان "رايحين نسهر".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سيلمان عيد، بمقطع فيديو له وهو يتراقص على ألحان أغنية محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر"، ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو يرقص بشكل ساخر على الأغنية ليواكب تريند المشاركين فى أداء الأغنية والذى يحرص رمضان على مشاركتهم على الاستورى الشخصى له من حين لآخر.

وروج الفنان محمد رمضان، أول أمس، لكليبه الجديد "كازانوفا"، المقرر نشره قريباً، حيث ظهر الأسطورة أثناء جلوسه داخل طائرة، خلال استماعه بمقطع من الأغنية وممسكا بيده سيجارا، وشارك متابعيه المقطع فيديو، وعلق قائلاً: "كازانوفا قريبا 2020.. قريبا".

وحقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.

Advertisements





وكان طرح النجم محمد رمضان كليب لأحدث أغانيه المصورة "رايحين نسهر"، والأغنية اقتربت من تحقيق مشاهدات بلغت أكثر من 18 مليون مشاهدة منذ طرحه فى أول العام الحالى، حيث أثار الكليب إعجاب قطاع كبير من عشاق رمضان الذى سبق ونوه عن طرح الأغنية مؤخرًا قبل أن يطرحها اليوم بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020





وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016.