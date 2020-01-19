شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول عروض "سيرة الحب" في العام الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "سيرة الحب" للنجم إيهاب فهمي، عن أيام العرض بالقاهرة خلال شهر يناير الجاري لتكون أول عروض العام الجديد 2020، حيث تقررعرض المسرحية أسبوعين، ابتداء من يوم الخميس المقبل على مسرح "البالون “بالعجوزة، كما شارك مسرحية سيرة حب في شهر أغسطس الماضي بمهرجان القومى للمسرح بالدورة الـ12

المسرحية تتناول محطات من حياة بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبارعمالقة نجوم الطرب والشعروالغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.

العرض بطولة الفنان إيهاب فهمي، والذي يجسد شخصية بليغ حمدي، والفنان مجدي صبحي، في دور الموسيقار محمد الوهاب، ورحاب مطاوع في دور حنة، وأحمد الدمرداش في دور زوج حنة، وشيكو صديق زوج حنة، وشريف عواد في دور رياض السنباطي، ونهلة خليل في دور أم كلثوم، والفنان عماد عبدالمجيد في دور المطرب محمد رشدي، وهبة محمد في دور وردة الجزائرية، وناصر عبدالحفيظ في دور الشاعرعبدالرحمن الأبنودي، وتامر سعيد يجسد شخصية عبدالحليم حافظ، كما شارك في التمثيل سيد عبدالرحمن، ومحمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ورشا العدل وسناء عوض، وقيادة اوركسترا محمد ابو اليزيد، ومن تأليف أيمن عبد الحكيم وإخراج عادل عبدة.

وتعتبر مسرحية «سيرة حب» عمل فني يعكس أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتحت رعاية وزارة الثقافة يتبنى العروض المسرحية الثرية، والتي ترتقي بفكر ووجدان الجمهور، ومسرحية «سيرة حب» بأبطالها وقصتها وأسلوب إخراجها الماسة تشع فن ورقي ومعنى وإبهار في سماء المسرح الغنائي الاستعراضي، وستعيد للجمهور قيمة المسرح الذي يقدم ثراء فني يستحق المشاهدة والتقدير.