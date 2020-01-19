فيديو| بعد انفصالها.. هكذا ردت أصالة على احتمالية الصُلح مع أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة السورية أصالة على إمكانية الصلح بينها وبين الفنانة أنغام.

وقالت أصالة، خلال لقائها في برنامج "The insider"، عقب حفلها في دبي: "ما عندي مشاكل مع حدا، أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة، مشغولة بين شغلي وأولادي وأصدقائي ما عندي وقت".

وحدثت قطيعة بين أصالة وأنغام، عقب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، إذ إن زوجته الأولى، هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان زوج أصالة وقتها.

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت قبل أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما.