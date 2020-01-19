"كيرلي" ريهام حجاج وإطلالة شيري عادل في دبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة

شاركت الفنانة بسمة جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج غامق، وشعر أسود قصير.

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان لامع سواريه من إحدى حفلاتها الغنائية.

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي من أحد المطاعم، وعلقت: "إبتسامة من القلب".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جوب" طويل من الجلد مفتوح من الأمام، ونظارة شمسية.

سلمى أبو ضيف

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نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية خلال تواجدها في مدينة بورسعيد.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، خلال تواجدها في دبي.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت من الفرو ونظارة شمسية، وعلقت: "هلا بشهر طوبة".

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة، وشعر أصفر طويل، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها بصورة "سيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية، وعلقت :"الابتسامة هي أجمل وسيلة للإضاءة فأجمل الناس أكثرهم ابتسام وليس أجملهم خلقه".

دانا الحلاني

نشرت دانا الحلاني ابنه الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر لامع، وشعر أصفر قصير.