صحف لبنانية: نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل

تناقلت الصحف اللبنانية، اليوم، أنباء عن تعرض الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، للتهديد بالقتل مجددًا، من قبل أحد الأشخاص يدعى وسيم زكور، والذي يعرف نفسه بأنه صحفي سوري.

وتقدمت الفنانة نانسي عجرم بشكوى إلى النيابة العامة عن طريق المكتب القانوني اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فقد جاء في الشكوى، أن الموكلين نانسي

وفادي، يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي وقعت في منزلهما.

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وورد في الشكوى، أن "المدعي عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

وأكدت الشكوى أن "المدعي عليه أقدم

على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديد مستحقاته المالية".

كان الشاب الذي يدعى وسيم زكور، قال في الفيديو، إن أهل الشاب القتيل يمكن أن يثأروا في أي وقت، قائلًا: "أنت نانسي أخلاقك بشعة وتأكلين حقوق من يعملون لديكم، أنت شريكة مع زوجك في الجرم، لن يتم السكوت على مقتل الشاب وسوف تقتل (فادي الهاشم) أنت وإحدى بناتك أو نانسي. كوني حذرة يا نانسي".