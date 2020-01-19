غدًا.. ندوة محمد صبحي في نادى الصيد

يستضيف نادي الصيد، ندوة النجم محمد صبحي، يوم الأحد الموافق 19 من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن اللجنة الثقافية، والتي تديرها عميدة كلية اللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري، الدكتورة عزة هيكل. البحري، الدكتورة عزة هيكل. Advertisements ومن المقرر أن تبدأ الندوة غدًا في تمام الساعة السادسة مساًء، بقاعة السينما والمسرح لنادي الصيد، في حي الدقي. الساعة السادسة مساًء، بقاعة السينما والمسرح لنادي الصيد، في حي الدقي. يذكر أن اللجنة الثقافية استضافت الأسبوع الماضي، خبير الآثار الدولي بسام الشماع، كما أدارت الندوة الدكتورة عزة هيكل، كاتبة وناشطة في حقوق المرأة والطفل.

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