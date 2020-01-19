غمزة صبا مبارك تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا

أشعلت صبا مبارك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية بسبب غمزة خطفت قلوب الرواد على حد تعبريهم.

انتشر فيديو لصبا مبارك للنجم السوري تغمز فيه لتيم حسن، على هامش حضورهما حفل إطلاق “مجموعة MBC”، وخلال مرور حسن على السجادة الحمراء أمام مبارك لم يتمكنا من

السلام على بعضيهما، فعاجلت صبا الأمر وغمزت لتيم.وأثار المشهد إعجاب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتداوله بشكل واسع.



وأُقيم حفل الإطلاق بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزير الإعلام في المملكة

العربية السعودية تركي الشبانة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد آل ابراهيم.وتبلغ صبا من العمر 44 عامًا، وهي من مواليد 10 أبريل 1976 وقد ولدت في الأردن.

ويطول مشوارها الفني إلى 22 عامًا، بعد أن بدأت مشوارها عام 1989 ومنحها الجمهور عدة ألقاب منها ماسة الدراما وبلقيس الشاشة العربية.

وتزوجت مبارك مرة واحدة من المخرج التونسي شوقي الماجري وأنجبت منه ابنها الوحيد الذي أطلقت عليه اسم عمار.