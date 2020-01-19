أشعلت صبا مبارك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية بسبب غمزة خطفت قلوب الرواد على حد تعبريهم.
انتشر فيديو لصبا مبارك للنجم السوري تغمز فيه لتيم حسن، على هامش حضورهما حفل إطلاق “مجموعة MBC”، وخلال مرور حسن على السجادة الحمراء أمام مبارك لم يتمكنا منالسلام على بعضيهما، فعاجلت صبا الأمر وغمزت لتيم.
وأثار المشهد إعجاب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتداوله بشكل واسع.
العربية السعودية تركي الشبانة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد آل ابراهيم.
وأُقيم حفل الإطلاق بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزير الإعلام في المملكة
وتبلغ صبا من العمر 44 عامًا، وهي من مواليد 10 أبريل 1976 وقد ولدت في الأردن.
ويطول مشوارها الفني إلى 22 عامًا، بعد أن بدأت مشوارها عام 1989 ومنحها الجمهور عدة ألقاب منها ماسة الدراما وبلقيس الشاشة العربية.
وتزوجت مبارك مرة واحدة من المخرج التونسي شوقي الماجري وأنجبت منه ابنها الوحيد الذي أطلقت عليه اسم عمار.
كانت هذه تفاصيل خبر غمزة صبا مبارك تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.