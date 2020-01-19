شاهد.. محمد فؤاد ينعى ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة

نعى النجم محمد فؤاد الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر فؤاد صورة جماعية تجمعه بماجدة، وعلق عليها، قائلًا: رحمة الله علي الفنانة القديرة ماجدة .. كانت و ستظل قيمة فنية و إنسانية غالية على قلوبنا. رحمة الله علي الفنانة القديرة ماجدة .. كانت و ستظل قيمة فنية و إنسانية غالية على قلوبنا. يذكر أن الفنانة القديرة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، منذ Advertisements قليل، تاركة رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال خلال مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة، ومن أبرزها:أين عمري، العمر لحظة، الآنسة حنفي، لحن الخلود، جنس ناعم، بنات اليوم، الحقيقة العارية. قليل، تاركة رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال خلال مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة، ومن أبرزها:أين عمري، العمر لحظة، الآنسة حنفي، لحن الخلود، جنس ناعم، بنات اليوم، الحقيقة العارية. كما دخلت ماجدة مجال الإنتاج وأسست شركة أفلام ماجدة، و أنتجت أيضًا الكثير من الأفلام الهامة منها: جميلة بوحريد، النداهة، السراب، هجرة الرسول.

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