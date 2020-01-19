ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية ​سما المصري​ عن تعرضها للتحرش اللفظي رغم انها كانت حينها مرتدية النقاب، مستغربة من تصرف المتحرش، اذ انه لم يعرفها ولم تكن تكشف عن جسدها.

وعلّقت سما على الفيديو الذي نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "فيديو جديد وواقعه عن التحرش بالمنقبات وزياده الاغتصاب في فيديو جديد على قناتى علي اليوتيوب".

الجدير ذكره ان سما المصري وجّهت مؤخرا نصائح للرجل حول التعامل مع شريكته في ليلة الدخلة، اذ انها نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص نصحت فيه الرجل بأن يكون حنوناً وغير متسرع مع شريكته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تتعرض للتحرش وما علاقة النقاب؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.